Eit vogntog stogga ikkje for kontroll ved Håbakken kontrollstasjon tysdag kveld.

Det resulterte i at sjåføren blir meldt til politiet for dette.Sjåføren hadde heller ikkje med seg nok kjettingar til vogntoget. For dette vanka det gebyr.



I den same kontrollen fekk eit vogntog bruksforbod fordi det var overlasta. Dette resulterte også i overlastgebyr til føretaket som eigne vogntoget. Trekkvogna hadde ikkje bombrikkeavtale, føretaket fekk gebyr også for dette.



Eit anna vogntog mangla også bombrikkeavtale. Det resulterte i gebyr til føretaket. Lasta måtte også sikrast betre før vidare køyring .



Det blir også send oppmoding om kontroll av kjøre og kviletid i 2 transportføretak, melder Statens vegvesen.