Vart overraska med gåvesjekk på 50.000 kroner

Jostein Avdem Fretland (27) frå Lærdal fekk Furorestipendet frå Sparebankstiftinga.

- Eg hadde på inga måte venta dette då det er mange søkjarar det står mellom, så dette var kjekt, seier han.

27-åringen er komponist og forfattar som har produsert både poesi, sakprosa, elektronisk musikk, roman, teater og opera.

- Me gler oss til å høyre og lese meir frå Jostein framover, seier Laila Ruud i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Ho fekk æra av å dele ut stipendet til Avdem Fretland onsdag ettermiddag.

- Eg visste ingenting. Foreldra til kona mi insisterte på at me skulle koma på middag på Klingenberg Hotell. Eg tenkte at det var god mat, seier Avdem Fretland, som vart overraska med ein sjekk på 50.000 kroner.

- Eg har alltid drøymt om å få ein sånn stor sjekk, som dei har på film, seier han og ler.