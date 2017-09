Stogga ikkje for kontrollen på Håbakken

Statens vegvesen gjennomførte torsdag kontroll av tunge køyretøy på Håbakken.

Ein tysk turbilsjåfør og ein polsk lastebilsjåfør blei melde for ikkje å stogga for kontroll.

Ein italiensk turbilsjåfør blei meld for brot på køyre- og kviletidsreglane. Vedkommande hadde køyrt for mange dagar utan å utføra pålagt vekekvile. Han må ta dei pålagte 45 timane vekekvile før vidare køyring. Her blei også den italienske busstransportøren (firma) meld for ikkje å leggja til rette for at sjåføren kan få utføra pålagt kvile, opplyser Statens vegvesen.