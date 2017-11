Wæhler til artistane: - I dag stolar me på dykk

Kjetil Wæhler kom med ein klar beskjed til Gilbert Koomson og Chidiebere Nwakali før avspark mot Vålerenga: I dag måtte dei levera.

- Det er lenge sidan me har vunne kampar, og eg har sett kor avhengig me er av den kreative krafta deira. Det sat langt inne, men det er godt å sjå at me presterer når det gjeld, seier Wæhler.

Han fortel at han bestemte seg tidleg for å ta ein prat med dei to afrikanarane. Og det fungerte: Gilbert Koomson slo innlegget til dei to første måla og var eit konstant uromoment på høgrekanten, medan Chidiebere Nwakali sette spikaren i nedrykkskista til Aalesund då han vakkert banka eit frispark i nettet frå 20 meter kvarteret før slutt.

- Eg sa det til dei på oppvarminga at viss me skulle vinna i dag måtte dei vera på. Eg sa at me stolte på dei, og dei viste bra offensiv styrke med mykje fantastisk spel, seier Wæhler til Sogn Avis.

- Det var hawaii i Ålesund, så me forstod fort at me trengte fleire mål. Dei kom på rett tidspunkt, og me viste bra karakter ved å respondera så kjapt etter å ha fått 2-2 i mot. All "kred" til laget for det, dette var ein skikkeleg lagsiger, seier Wæhler.

Han hadde ikkje full oversikt over det som skjedde på Color Line Stadion, men var klar over at 2-1 leiinga Sogndal hadde truleg ikkje ville halda til å berga plassen.

- Me får sjølvtillit av det me gjorde i dag. Det ville vore noko anna om me gjekk inn i kvalifiseringa ved å tapa 0-1 i dag, medan Aalesund tapte 0-3. Då måtte me sett spørsmålsteikn ved ein del ting. No handlar det å gjenskapa det me gjorde i denne kampen, og dette gjer det enklare å ta fatt på kvalifiseringa, seier Wæhler til Sogn Avis.

Det såg tungt ut då Christian Grindheim utlikna til 2-2 på frispark i det 68. minutt.

Men trenar Eirik Bakke meiner det var positivt:

- Scoringa til Grindheim gav oss eit nytt "boost". Så det var eigentleg bra at han gjorde det. Då blei det slik at me måtte scora óg, etter at me var litt avventande i starten av andre omgang. Det at me trengte mål gav oss energi, seier Bakke til Sogn Avis.

I pausen hadde Sogndal kvalifiseringsplassen, og då var meldinga frå Bakke til spelarane grei:

- Eg sa at no er me der, at det er no det gjeld, og at enten møter me Florø eller Brann komande sesong. Eg sa at det var opp til dei, og me kom inn i det sporet me skulle etter kvart, seier trenaren.