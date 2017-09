To defensive tabbar kosta Sogndal svindyrt mot Brann

Tapte 1-2 i Bergen etter individuelle feil på begge scoringane.

Ein lang ball fram sentralt i bana sette Kjetil Wæhler i trøbbel, då han ikkje torte å heada attende til Mathias Dyngeland. I staden styrte han ballen sidelengs til stopparmakker Steiring, som forsøkte å klarera på halvspretten. Nordlendingen leverte i staden ein god gammaldags sleiv, slik at Vega plutseleg fekk kula på 13 meter. Der var kantspelaren nådelaus, og dunka kontant 1-0 i nettet framfor bataljonen.

Kort tid seinare trudde Steiring at han hadde servert dagens andre målgjevande etter eit nytt godt dødballtrekk frå Sogndal, då han heada på tvers til Wæhler som sette ballen i mål, men diverre for bortelaget var Steiring i 30 centimeter offside i det innlegget blei slått.

Chidiebere Nwakali tok eit kort innkast til Victor Grodås, som løfta ballen presist mot bakre del av 16-meteren. Der stod Steiring totalt åleine, og fekk god tid til å sikta mot Eirik Schulze som kom på løp inn framfor mål. Headinga frå Steiring var presis, og frå to meter stanga Schulze sikkert inn utlikninga.

Den kvarter lange pausen blei tydeligvis brukt godt i ein garderobe og dårleg i den andre.

For i det bana kom på bana til andre omgang handla alt om Brann, medan Sogndal blei ståande med lua i handa. Dei raudkledde spelte seg kjapt til to gode sjansar, før det blei utteljing på den tredje: Fredrik Haugen slo inn frå høgre, og på bakre stolpe stod Kristoffer Barmen så åleine at han scora sjølv om ballen berre traff han i kroppen.

Også denne gongen måtte Steiring ta på seg skulda, då han gløymde å markera motspelaren. Kort tid etter scoringa var den tunge kampen over for Steiring, som blei bytta ut med Bjørn Inge Utvik.