Tiago vann på knockout

sogndal: Tiago Mendes vann sin første proffkamp i Thailand. Sigeren kom på knockout i andre runde.

Ein kamp der Tiago var soleklar sterkast frå start til slutt. Han er for tida på eit månaders langt treningsopphald i Thailand. Under opphaldet inngår også to proffkampar.

Analyserte i første

Tiago visste særs lite om sin første motstandar. Han fekk berre tre dagar på seg til førebuing opp mot kampen. Så analysen av motstandaren måtte han bruke første runden i ringen på. - Det var for kort tid til å henta inn opplysningar. Så eg måtte leggja ein plan utifrå ganske lite. Difor hadde eg fokus på og studera motstandaren i første runde. Då hadde eg ei viss peiling framfor den andre runden. Då var det berre å klinka til.

Knockout

Klinka til gjorde Tiago til gangs. Ein solid treffar midt på hakespissen sende motstandaren rett i kanvasen. - Eg møtte ein god og erfaren boksar, som har gått mange fleire kampar enn meg. Taktikken med å nytta mykje boksing i staden for spark fungerte. Eg skjøna tidleg i andre runde at eg ville greia og ta han. Så det var berre og venta på rette timinga. Eg fekk inn fleire gode seriar med slag. Den siste avslutta eg med eitt som trefte han på haka, og han blei liggjande nede. Herleg med ein slik start seier Tiago.

Oppfyller draumen

For Mendes er det ein draum som no går i oppfylling. Thailand er thaiboksinga si vogge. Det er der den opphavlege kulturen lever sterkast. Opphaldet handlar ifølgje Mendes, like mykje om sanseinntrykk ein gjer seg utanfor sjølve ringen. - Eg kom ned her grunna det er her ein finn det ekte. Det er stor inspirasjon og gjer heilt klart noko med meg. Alle går rundt og snakkar om Muay Thai heile tida. Sporten er fronta stort i media kvar dag, det er mykje engasjement blant folk. Når ein får ta del i noko slikt kjem ein mykje nærmare. Ein må hugsa på at Muay Thai ikkje berre er ein boksekamp inne i ein ring. Det er ein stor og viktig kultur for Thailand, nett som fotball er i England.

Dyrbar erfaring

Tiago sitt treningsopphald varar ein månad. Der får han trena med fleire av dei beste i verda. Inspirasjonen og erfaringa han gjer seg, tek han med seg heim til den vidare satsinga som kampsportutøvar og til eigen klubb. - Eg har valt å satsa på kampsport. Ikkje berre som utøvar der det gjeld og nå høgst. Men også byggja miljøet me har i Sogndal. Eit miljø som veks seg større og større. Me har eigne lokale, så det er relativt godt tilrettelagt. Dette byggjer me vidare på.

Inspirasjon

26 åringen som har gjort sogndøl av seg, kjem opphavleg frå byen Camara de Lobos på Madeira. Dei siste sju åra har han vore busett i Sogndal. Han har no gått nitten kampar, der seksten har vore siger og tre med tap. Tiago skal gå ein kamp til før han vende heim til kvardagen i Noreg. - Allereie no ser eg at det blir ein stor overlast i inspirasjonsbagasjen heim att. Dette vil garantert gagne heile kampsportmiljøet heime. Eg skal gå ein kamp til, på øya Koh Tao, 30. november. Før eg kjem heim. Eg vonar at eg får strøyma også denne direkte på Facebook, slik at dei heime kan følgja med direkte. No blir det fullt fokus i innspurten her, slik eg får med meg mest mogleg av kulturen.