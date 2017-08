Sogndal 2 senka Vik i løpet av fire minutt

Tok sin femte strake siger og held følgje med Stryn i toppen av 4. divisjon.

- Me sleit med å bryta ned Vik i første halvdel av første omgang, då dei var kompakte og smarte i det defensive arbeidet. Men så blei det bang, bang, bang i løpet av den korte perioden, og då punkterte me kampen. I tillegg heldt me nullen igjen, det er me nøgde med, seier trenar Rune Bolseth.

Sigeren gjer at sogndølene er fem poeng bak serieleiar Stryn i det åtte serierundar står att av årets sesong.

For å rykka opp er oppskrifta "enkel". Sogndal 2 må vinna resten av sine kampar, og på same tid må Stryn avgje poeng i minst éin kamp. Skjer det vil laga enda likt, men Sogndal vil då mest truleg gå opp på betre målskilnad.

- Me er mest opptekne av oss sjølv og det me skal gjera, så får me håpa at me med siger har muligheten til å gå forbi Stryn når me møter dei i nest siste serierunde. Me må prøva å vinna kvar kamp me spelar, så får me sjå om det held, seier Bolseth.