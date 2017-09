Sogn Avis erfarer: Even Hovland er klar for Sogndal

Even Hovland er etter det Sogn Avis forstår klar for Sogndal, og blir offisielt presentert seinare i dag.

Sogndal Fotball har kalla inn til pressekonferanse på Fosshaugane Campus klokka 14.00 i dag.

I innbydinga går det ikkje fram kva saka gjeld, men Sogn Avis veit at det dreiar seg om signeringa av landslagsspelaren Even Hovland (28), som har skrive under kontrakt med klubben.

- Me får sjå kva som skjer til i morgon, skreiv Hovland i ein sms til Sogn Avis søndag ettermiddag.

- Dette veit eg ikkje noko om, du får spørja Even, svarte trenar Eirik Bakke då Sogn Avis spurde han om Hovland framleis var aktuell for å signera for klubben etter Brann-kampen laurdag.

Det norske overgangsvindauget har vore stengt sidan midten av august, men det kan bli gitt dispensasjon for kontraktslause spelarar til å signera utanfor vindauget. Fristen for denne dispensasjonen - som Hovland og Sogndal då vil nytta seg av - går ut i dag, måndag 11. september.

Hovland fortalde for første gong om ein mogleg sjokkretur til gamleklubben i eit intervju med Sogn Avis tidleg i juni.

- Sogndal har utvikla seg mykje sidan eg var her sist. Dette blir ei vurderingssak, men det er klart at det hadde vore utruleg kjekt å ta på seg sogndaldrakta igjen, sa Hovland då.

Ikkje napp

Hovland fekk sitt første kontraktsforslag frå Sogndal allereie i vinter, og i sommar fekk han eit nytt tilbod frå gamleklubben.

Det valde han å takka nei til, då han framleis ønskte å halda fram karrieren som utanlandsproff. Men 28-åringen - som primært ønskte seg til England - har ikkje fått napp i løpet av overgangsvindauget, der han mellom anna skal ha takka nei til eit tilbod frå Austerrike.

No ser det i staden ut til at det blir Sogndal likevel. Hovland har trent med klubben sidan tidleg i juni, etter at kontrakten med tyske Nurnberg gjekk ut.

- Me vil ha Even som ein «leading horse» i gruppa, då han er ein mentortype som dei andre spelarane ser opp til, sa sportsleg leiar Håvard Flo medan klubben venta på at Hovland skulle bestemma seg i sommar.

Har kjøpt hus

Hovland har kjøpt seg hus i Sogndal, og med sambuar frå bygda og to små born har ein retur til Vestlandet stått på agendaen ei stund - sjølv om planen var at det ikkje skulle skje enno.

- Trivselen til familien er ein viktig del av dette. Eg har kjærast og to born, og dei må trivst. Det var ikkje alltid gull og grøne skogar i Tyskland for hennar (kjæresten) sin del, med tanke på språket og slikt. Ho blir med uansett kvar eg reiser, men eg trur ikkje ho er vanskeleg å be om eg seier at me flyttar heim til Sogndal, sa Hovland til Sogn Avis i juni.

Molde og Nürnberg