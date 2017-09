SMILI er tilbake

Etter nokre år i dvale var det på laurdag klart for løpet SMILI i Sogndal igjen. Og mosjonistane var først ut.

- Det er flott at løpet er i gang att, og så er det kjekt å gjera noko ilag som familie, seier Gunnveig Fretland Hodlekve. Ho var med i mosjonsklassen saman med dei tre barna Linnea, Janne og Elin. Besta Else Hodlekve var også med.

- Eg går tur kvar dag, så det er flott at me kan gå saman fleire. VANN: Først i mål av dei konkurrerande var lustringen Hallvard Sørheim Evjestad.

Tre generasjonar

Dei tre generasjonane venta saman med mange andre på at løpet skulle starta klokka 12 i Sentrumsparken i Sogndal. Først var det godt med litt bolle, så energien var på plass.

Barna er med for første gong, og yngstejenta Linnea på fire år såg fram til det heile var over.

- Då få me premie, seier ho sjenert.

Linnea går i Stedje barnehage, så ho er van med å gå på tur.

- Me pleier å gå til lavoen.

Tradisjon

SMILI har ei rute på ei mil, og byrjar og har målgang i Sentrumsparken. Det var råd å gå ei kortare rute for dei som ynskte det.

- Linnea (4), Janne (7) og eg går kanskje den kortaste distansen, seier Gunnveig.

Linnea lurer på kvar pappa er, og mamma fortel at han måtte vera på jobb så han kunne ikkje vera med i år.

- Besta og eg skal gå heile runden, og neste år skal kanskje mamma og eg vera med i konkurranseklassen, seier ei ivrig Elin (10) rett før dei legg i veg.



Besta Else vonar SMILI er komen for å bli, og at det vert ein årleg tradisjon.



Ein time etter mosjonistane var det klart for dei konkurrerande. Først i mål kom lustringen Hallvard Sørheim Evjestad.