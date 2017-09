Slår eit slag for beste bedrift

Lærdal golfklubb inviterer til bedriftsturnering i golf på Rikheim søndag 10. september.

- Dette er ei turnering som er ope for alle bedrifter og me håpar på god deltaking, seier Stian Øy i Lærdal golfklubb.

Texas Scramble

Øy forklarar at dei køyrer det morosame turneringsformatet Texas Scramble.

- Her er det fire spelarar på kvart lag, og som i vanleg scramble slår alle på kvar sin ball på kvart slag, og så spelar ein på den ballen som ligg best til, og alle spelarane held fram frå dette punktet, seier Øy, som håpar at så mange bedrifter som mogleg stiller.

- Målet med turneringa er å ha det kjekt saman på golfbana. Me håpar at dette vert ein kjekk og sosial dag, og det ventar både heider og ære når vinnaren av den beste golfbedrifta i Sogn skal kårast. Det vert også grilling på Rikheim etter turneringsslutt.

Fire på lag

Øy forklarar at kvart lag består av fire spelarar og at minst to av spelarane må høyre til bedrifta dei representerer.

- Det er altså lov å låna ein eller to spelarar, og minst ein av spelarane på laget må ha aktivt golfmedlemskap, slår han fast.

Dette er første gongen at Lærdal golfklubb køyrer bedriftsmeisterskap der dei går breitt ut og inviterer alle til å stilla. Tidlegare har Lærdal golfklubb arrangert sponsorturneringar for sponsorane sine.

- Me vil at flest mogleg bedrifter stiller og eg kan garantera ein kjekk dag på golfbana, seier Øy.

- Skal ha det kjekt

- Er det mange lag som har melde sin framkomst allereie?

- Me har fått melding om nokre bedrifter som kjem til å stilla, men eg håpar at fleire vil vera med. Me veit at det er mange i Sogndal Fotball som spelar golf, så det hadde vore kjekt å sjå nokon av dei i Lærdal denne dagen.

- Er det nokre bedrifter som du ser på som favorittar til å stikka av med tittelen?

- Eg veit at Hydro kjem til å stilla med fleire lag og der er det mange sterke namn, så dei stiller nok sterkt. Elles er det fleire lag som eg trur kan gjera det godt, men det viktigaste er ikkje å vinna, men å ha det kjekt saman på golfbana, seier Øy.

Instruktør

Lærdal golfklubb får også besøk av pro Donovan Goosen frå Sunnfjord golfklubb denne helga.

- Han vil vera til stades heile helga og køyrer pro-timar til dei som er interesserte i det. Goosen har mange års erfaring med golfinstruksjon. Så treng du hjelp med å koma i gong, med svingen din eller noko anna, så kan han hjelpa med det.