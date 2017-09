Sjå Årdal mot Førde 2

Søndag tek Årdal FK imot Førde 2 på Jotun stadion.

ÅFK-trenar Ivan Øy er spent på kva lag som kjem frå Sunnfjord. - Du veit aldri kva du får av desse toarlaga. Difor varierer dei veldig i prestasjonane. Dei hadde ein fatal kamp mot eit sterkt Sogndal 2 no sist, som vann 13-2. Det seier sitt. - Me går uansett for siger og håpar å få retta opp i dei tinga som me ikkje har lukkast med i det siste. Me må finna tilbake til godkjensla, seier Øy til klubbens heimeside. Årdølene ligg på 4.-plass på tabellen og tok ein sterk 2-1 siger over Vik sist helg. Sogn Avis sender kampen live i samarbeid med Hallo Sogn frå klokka 13.