No er han nominert til MOT-pris

Ole Amund Sveen blir trekt fram som eit førebilete i Eliteserien.

- Førebilete er utruleg viktig for arbeidet vårt med å utvikla robuste ungdomar som inkluderer alle. Me veit at rollemodelleffekten er enorm, og difor er det utruleg viktig å løfta fram gode rollemodellar som me gjer med MOT-prisen, seier ambassadøransvarleg i MOT, Ingrid Ness Rolland i ei pressemelding.



Kriteriane for å vinna MOT-prisen er at den skal gå til ein spelar som er bevisst si rolle som førebilete for born og unge, bryr seg om medspelarane sine og viser respekt for både domar og motspelarar. Det er spelarane frå Eliteserien som sjølv avgjer kven som stikk av med den gjeve prisen som vert delt ut 3.desember under årets NISO Awards.