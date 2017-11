Drømmen om a-laget

Les den trønderske fotballsupporteren Bjørn Druglimo sine tankar om Sogndal og fotballen framfor dagens lagnadskamp mellom Sogndal og Vålerenga.

Akkurat sånn som ethvert A-lag i vårt langstrakte land bør være. For der det finnes grønne gressflekker, bor mer enn 11 mennesker og selges fotballer, - der bør det også være et fotballag. Og kvaliteten på disse lagene er egentlig helt uinteressant. Men det finnes også gode eksempler på at det er mulig å skape gode A-lag på mindre steder.

For ikke å snakke om særdeles gode fotballag, som faktisk er blant landes beste, og som ypper seg mot de ypperste lagene fra de store byene. Ja, ikke bare ypper de seg, men som også titt og ofte slår dem langt ned i støvlene.

Sånn som for eksempel Sogndal Fotball. For et lag! For en kultur! Og for et samhold! Midt blant det norskeste av det vakreste, mellom fjell og fjorder, bor det altså rundt 8000 mennesker som har et A-lag som hvert år kjemper i toppen av norsk fotball. Et fotballag som vet at de aldri får spille hjemmekamp 16.mai fordi de er for små, men som da i stedet har som mål å ødelegge stemningen dagen før dagen over det ganske land.