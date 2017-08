Klanen sender cupkampen

Vålerenga handlar om meir enn a-laget for Klanen.

Laurdag møtes Sogndal og Vålerenga til 1/8-delsfinale i NM for 16-åringar på Fosshaugane, og i den samanheng har nokre medlemar av Oslo-lagets supporterklubb bestemt seg for å streama cupkampen.

Vålerenga har to landslagsspelarar på laget, dermed reknar trenar Jon Navarsete med at sogndølene får tøff motstand.

- Alt tyder på at me får noko å bryna oss på. Men laget har hatt ein flott sesong så langt, men kvartfinale i Norway Cup som toppen. Laget slit med skadar på eit par viktige spelarar, men det er godt håp om at dei stiller fullt mot Vålerenga, seier Navarsete, som håpar mange finn vegen til Campus for å heia laget fram til kvartfinale.

- Sogndal treng god støtte frå ein talrik heiagjeng for å klara denne utfordringa. Det er verkeleg klang over Sogndal mot Vålerenga, seier han.