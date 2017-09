Her ville Wæhler ha straffe: - Det er småpinleg

Kjetil Wæhler (41) meiner han blei snytt for straffespark i tapet mot Brann.

- Eg tykkjer ikkje dommaren er konsekvent nok. Han dømmer 65-35 til fordel Brann. Det er mykje halding, men han bles ikkje begge vegar. Sjølv om det er 15 000 på tribunen kan han blåsa mot Brann óg. Det er småpinleg, syns eg - sjølv om det ikkje er grunnen til at me tapar. Det skjedde grunna individuelle feil frå vår side, seier han.

- Eg blir halde heilt klart. Eg prøver ikkje å spela meg til noko som helst. Det var ein klar straffe, seier Wæhler, som let seg frustrera over dommar Espen Eskås og hans meddommarar i kampen.

Veteranen meiner Sogndal kan skulda seg sjølv for at det blei tap i dagens kamp.

- Me tapar fordi me ikkje er med i starten av begge omgangane. Då blir me straffa hardt. Skal me vera på det nivået her må me læra at viss ein ikkje er med frå start, då går det feil, seier Wæhler til Sogn Avis.

Spesielt dei første ti minuttane av andre omgang var svake frå Sogndal si side.

- Det går på det mentale til alle saman. Me visste at Brann ville koma ut i 100 etter ein svak første omgang, men klarte ikkje handtera det. Me følgjer ikkje med på kast, og det blir ein del surr. Difor tapar me.