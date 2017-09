Her scorar junior Øy mot senior Øy etter ni minutt på bana

Edin Øy trengte ikkje lang tid på å scora mot gamleklubben då Sogndal 2 slo Årdal FK måndag.

- Gratulera med målet. Flott. Bra for han, seier Øy like etter kampslutt på Fosshaugane.

- Det bør vera sopass skilnad på laga når me ser kva mannskap dei stilller med. Dette var gode referansepunkt for oss, og ei god gjennomkøyring, seier Ivan Øy.

Bendik Bye dobla, Øy sette inn det tredje, før Ørjan Sørflaten og Ulrik Fredriksen noterte seg for dei to siste.

For Sogndal 2-trenar Rune Bolseth var dette eit nytt steg på vegen mot opprykk til 3. divisjon.

- Utgangspunktet er bra, men i Høyang vann me berre 2-1 sjølv om dei ligg nederst. Viss ein ikkje er skjerpa er ingenting gitt. Men det er klart, når me stiller med det mannskapet me gjer i dag, så handlar det om å vera skjerpa, seier Bolseth etter ein ny oppskriftsmessig siger.

- Etter ein litt halvveges start la me om litt, slik at me fann kvarandre. Så fekk me to kjappe mål, og då var det greitt, seier han.

Med fire kampar att av årets sesong toppar sogndølene tabellen, eitt poeng framfor Stryn. Laget har i tillegg ein suveren målskilnad, med 78 plussmål mot Stryn sine 41.