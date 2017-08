Fjøra tok ny skalp: - No blir det fest

Fjøra held fram med å klatra på tabellen i 3. divisjon etter at Sotra blei slått 4-2 på Fosshaugane laurdag.

- Dette er ein fantastisk gjeng med enorm lagmoral, der spelarar, trenarar og støtteapparat står samla. Alle jobbar godt i lag, difor har me fått denne effekten, seier trenar Knut Almås etter sigeren over laget som låg på tredjeplass før dagens serierunde.

Det var ein intensiv og underhaldane fotballkamp publikum var vitne til i ettermiddagssola på Campus.

Eirik Stedje sette inn 1-0 allereie i kampens første minutt, før gjestene snudde til 1-2 i det halvtimen var spelt. Men Malvin Gjerde (på straffe) og Sixten Jensen sendte fjørene attende i leiinga før pause, og 25 minutt før full tid dunka Kenneth Skjerven inn 4-2 i etterdønningane frå ein corner.

- Det var ein periode me sleit litt, men så fekk me justert presset vårt, på same tid som me heldt meir på ballen og fekk til meir av grunnspelet vårt. Kontringen til 3-2 målet er det klasse over, seier Almås.

Laget hans gjekk inn i kampen med ein tydeleg kampplan, der fjørene låg tett og fint samla med lagdelane, jobba hardt i presset og køyrde på så det smalt så fort dei fekk tak i ballen.

- Denne divisjonen er så tøff at det ikkje finst lette kampar, uansett om det er mot første- eller sisteplass. Kampane er tette og tøffe, og då må lagmoral, innsats og aggressivitet ligga i botn. Elles vinn ein ikkje kampar, seier Almås.