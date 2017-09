Fiasko for Sogndal - ned på kvalikplass etter svakt heimetap

Sogndal er nede på kvalifiseringsplass i eliteserien etter dagens 0-1 tap mot Haugesund på Fosshaugane.

Reiss Greenidge stussa eit kast mot bakre stolpe, der Eirik Schulze stod klar. Han heada ballen mot mål, men kula gjekk rett inn ein Haugesund-forsvarar. Martin Ramsland stod klar til å stanga returen i nettet, men på forsøk nummer to henta Per Kristian Bråtveit fram ei klasseredning og fekk avverga.

Den første sjansen kom ved Eirik Birkelund etter åtte minutt, då midtbanespelaren skaut halvmeteren til side for mål frå 14 meter. Kort tid seinare var det duka for ein feit dobbelsjanse, som diverre for heimelaget ikkje gav utteljing.

Pausen brukte tydelegvis Haugesund best, då dei var det førande laget då dei to mannskapa kom på bana etter kvilen.

Sogndal klarte ikkje å setja eit nevneverdig stort trykk på gjestene etter 0-1 heller, men på overtid fekk Martin Ramsland sjansen. Spissen fekk plutseleg avslutta på halvspretten frå fem meter, men klarte å beina ballen halvmeteren til side for mål.

Tapet kombinert med at Kristiansund spelte uavgjort mot Lillestrøm gjer at Sogndal no er nede på kvalifiseringsplass i eliteserien. I tillegg vann Tromsø heile 5-0 mot Sarpsborg 08, slik at det berre er to poeng ned til direkte nedrykk.

For å gjera vondt verre har laget frå nord dessutan éin kamp mindre spelt, slik at dei kan senda sogndølene ned i sumpa viss dei vinn denne hengjekampen.