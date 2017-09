Feite sjansar for Sogndal

Ineffektive mot Haugesund.

Sogndal - med Even Hovland med frå start med kapteinsbindet rundt armen - gjekk rett i strupen på gjestene Haugesund frå start.

Den første sjansen kom ved Eirik Birkelund etter åtte minutt, då midtbanespelaren skaut halvmeteren til side for mål frå 14 meter. Kort tid seinare var det duka for ein feit dobbelsjanse, som diverre for heimelaget ikkje gav utteljing.

Reiss Greenidge stussa eit kast mot bakre stolpe, der Eirik Schulze stod klar. Han heada ballen mot mål, men kula gjekk rett inn ein Haugesund-forsvarar. Martin Ramsland stod klar til å stanga returen i nettet, men på forsøk nummer to henta Per Kristian Bråtveit fram ei klasseredning og fekk avverga.