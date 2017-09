Bakke tek sjølvkritikk: - Eg hadde gjort grep om eg hadde fått sjansen igjen

Sogndal-trenar Eirik Bakke tok sjølvkritikk etter det seige - og potensielt skjebnesvangre - heimetapet mot Haugesund.

Sogndal styrte det meste alle meste før pause i søndagens tap, der laget hadde tre enorme sjansar - ved Martin Ramsland, Eirik Schulze og Eirik Skaasheim - til å scora.

Men etter pausen hamna laget umiddelbart på defensive, og midtveges i omgangen kontra Frederik Gytkjær inn sigersmålet for gjestene. Etter kampen tok Bakke sjølvkritikk for at han ikkje tok grep før Haugesunds scoring.

- Ja, eg hadde gjort grep om eg hadde fått sjansen igjen. Eg tenkte på om eg skulle gjera noko, men så valde eg å køyra på. Eg følte me kom oss gjennom den verste perioden og fekk litt press på dei att, men så scora dei, seier Bakke til Sogn Avis.

Formasjons- og spelarbyte

Bakke fortel at det var fleire ting han ville gjort anleis om han kunne skrudd tida attende:

- Eg ville sett inn Bendik Bye og lagt om til 4-4-2, då me hadde for lite trykk der oppe. Med to spissar kunne me skapt meir. Det var noko me diskuterte. Dette er noko eg lærer av, å gjera grep eller ikkje gjera grep. Når eg står på sida der hender det at eg har lyst til å byta alle, men det er viktig at eg er konstruktiv og prøver å gjera dei rette vala, seier han.

- Går dette på din rutine som trenar?

- Nokre gonger treffer ein, andre gonger ikkje. Det kan henda eg skulle gjort noko, i staden for å sitja og sjå på. Framover blir det viktig for meg å gjera dei rette grepa, og spørsmålet om gjer eg dei rette tinga kan sikkert stillast til meg ofte. Så får eg heller ta kritikk i dag, sidan eg ikkje trefte denne gongen.

Mista rytmen

Haugesund var omtrent ikkje i nærleiken av sogndølene sitt mål før pause, men kampbiletet snudde seg kjapt etter.

- Me var ikkje tydelege nok, og dei første 20 minuttane av andre omgang blei rotete. Eg følte at dette var ein kamp der me ikkje måtte sprekka opp, men så skjedde det. Me starta dårleg i Bergen sist helg, og gjorde det same dei første 25 av andre omgang i dag. Framover må me opp i ringane, då det ikkje hjelper at sju-åtte mann gjer det. Heile laget må gjera dette saman, seier Bakke.

- Spennande