- Er du her på ein måndag? Kva er det som skjer?

Sogndal prøver etter beste evne å legga lok på Even Hovland-overgangen fram til pressekonferansen.

Sogn Avis kunne i formiddag avsløra at Even Hovland er klar for Sogndal, og at midtstopparen vil bli offisielt presentert som lagets nye spelar på ein pressekonferanse på Fosshaugane klokka 14 i dag.

Etter det Sogn Avis forstår dreiar det seg om ei kontraktslengd på to eller tre år, der partane har ein "gentlemans agreement" om at Sogndal ikkje vil stå i vegen for ein eventuell overgang til ein større klubb i denne perioden, om det skulle bli aktuelt.