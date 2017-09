Vil ha søndagsope

Handelsgruppa i Lærdal har, på vegner av fire butikkar, søkt Fylkesmannen om å halda ope i samband med haustmarknaden søndag 24. september og under julemarknaden søndag 26. november. Dei fire butikkane er Lærdal og Amble gartneri (biletet), Vivendi as, Titten Tei og Byggmakker Andersen. Handel og kontor Region Vest har uttala seg om søknaden. Dei skriv at dei prinsipielt er imot å tillata søndagsopne butikkar, men rår i denne saka til at søknaden blir innvilga. Handel og kontor føreset at arbeidstakarane er spurde, og at det er semje om søndagsope mellom dei tilsette.