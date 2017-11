Vil gjera Black Friday grøn

Butikkleiar Marit Ellingsen håpar mange finn vegen til NMS Gjenbruk i dag.

- Me vil vera eit grønt alternativ til Black Friday. Når ein handlar hjå oss bidreg ein ikkje til auka forbruk, men snarare til det motsette, lågare utslepp og redusert avfallsmengd. Pengane me tener går til å kjempa mot fattigdom og urett og NMS sitt arbeid i heile verda.

Fredag 24. november blir det difor sal i alle NMS Gjenbruk sine 50 butikkar over heile landet.

- Hjå oss i Sogndal sel me alle varene i butikken til halv pris denne dagen. Me vil trekkja ut på gata om vêret tillèt det. Kundane vil få servert kaffi og kaker, og me vil ha langope slik som dei andre butikkane i Fjøra, seier butikkleiar Marit Ellingsen, som gler seg til Grøn Fredag og ei meiningsfylt handleoppleving.