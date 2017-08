Politiet med fleire kontrollar i Sogn.

Tysdag ettermiddag vart ein bilførar i Høyanger stogga av politiet. Han fekk forenkla førelegg for bruk av handhalden mobil under køyring.

Politiet var også i aksjon i Leikanger. Her fekk ein bilførar gebyr for ikkje å ha nytta bilbelte under køyring, medan ein fekk gebyr for manglande dokumentasjon.