Uvêret stengde fleire fjellovergangar

Like etter klokka 23.00 onsdag kveld måtte også brøytemannskap på fylkesveg 53 Årdal-Tyin gje tapt for naturkreftene.

Saman med E16 over Filefjell, var Årdal-Tyin den einaste fjellovergangen mellom aust og vest som var open heile uvêrsdagen onsdag. Men klokka 23.05 måtte også den stengjast. I 14.30-tida torsdag opna Årdal-Tyin att.

I morgontimane torsdag er også riksveg 13 over Vikafjellet stengd. I 09-tida melder Vegvesenet at det har gått eit ras, og det blir ny vurdering av opning klokka 12. På grunn av snøras og fare for fleire ras, melder Vegvesenet i 12-tida torsdag at vegen ikkje blir opna i dag.

Fylkesveg 50 Hol-Aurland var stengd tidleg på dagen, men opna på føremiddagen.

På riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er det fri ferdsle, men det kan innførast kolonnekøyring på kort varsel.