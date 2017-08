Utfordrar alle til å sova ute

Heile Noreg blir oppmoda om å ta ei natt i naturen.

2.-10. september er det Friluftslivets veke og alle i Noreg blir inviterte til å bli med ut i naturen.

I heile Sogn og Fjordane blir det arrangert mange ulike aktivitetar gjennom heile veka. I over 20 år har Norsk friluftslivs medlemsorganisasjonar markert denne veka frå første helga i september.

Der folk bur

- Me ynskjer at fleire skal få oppleva natur og friluftsliv - og bli kjent med natur og friluftslivsmulighetane der dei bur, seier Sigurd Felde i Forum for natur og friluftsliv, Sogn og Fjordane i ei pressemelding.

Over heile landet blir det mogleg å delta på spennande friluftsaktivitetar i regi av lokale lag, foreningar, organisasjonar, friluftsråd og kommunar. Det er Norsk Friluftsliv og dei norske friluftslivsorganisasjone som står bak.



Natt i naturen

Målet med veka er å inspirera endå fleire til å ta turen ut i naturen, ha det kjekt og skapa gode opplevingar. Veka startar med #nattinaturen 2. september.

- Me oppfordrar heile Noreg til å sova ute 2. september - sett opp teltet i hagen, dra dyna ut på balkongen, slå leir i et skogholt, eller bli med ein friluftslivsorganisasjon ut på tur, seier Sigurd Felde.

Bålsamtale

Over heile landet blir politikarar, og spesielt stortingskandidatar invitert med rundt leirbålet for å diskutera natur og friluftsliv. Her i Sogn og Fjordane vil bålsamtalen bli arrangert på Sunnfjord folkehøgskule onsdag 6. september.

- Det er stortingsvalg måndagen etter Friluftslivets veke, og me ynskjer å visa kor viktigt friluftslivet er for det norske folk. Me har erfaring med at bålet gjev ein fin ramme for å diskutera viktige politiske temaer for friluftslivet, seier Felde.

Sporlaus ferdsel