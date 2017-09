Uroa for at kompetansen ved sjukehuset kan forvitra

Overlege Rune Larsen meiner dei risikerer ei forvitring av kompetansen ved Sentralsjukehuset i Førde dersom sjukepleiarane skal jobba meir på tvers av avdelingane.

- Me ser at det langt inn i styret for Helse Førde og Helse Vest blir tenkt tankar der ein trur at ein sjukepleiar er ein sjukepleiar, men det er ikkje slik. Det er faktisk ikkje det same om ein gynekologisk pasient blir pleia av ein sjukepleiar som til dagleg arbeider med kvinnesjukdomar, eller av ein pleiar som blir henta over frå nevrologisk sengepost og til dagleg pleiar pasientar som har hatt slag, seier overlege Rune Larsen til Firda.