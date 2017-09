Styrker innovasjons-miljøet i fylket

Dei to inkubatorane i Sogn og Fjordane, Aksello AS og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, har inngått ei samarbeidsavtale for å styrke innovasjonsmiljøet i fylket.

- Me opplever eit aukande behov for bistand både hos nye gründerar og etablerte bedrifter for utvikling av innovative produkt og tenester. Dette skjer mellom anna i kjølvatnet av dei endringane som me ser med reduserte oljeprisar, det grøne skiftet og auka digitalisering. Dette krev omstilling og nytenkning. Ved å samarbeida tettare kan me betre dekkja det aukande behovet i fylket, seier Vanja Viken, inkubatorleiar hos Aksello, i ei pressemelding.

Det aukande behovet i gründer- og utviklingsmiljøet kjem også fram i ei marknadsundersøking gjennomført av inkubatorane hausten 2016. Undersøkinga viser at gründerar og etablert næringsliv treng meir kompetanse og ressursar innan prosjektleiing og forretningsutvikling og hjelp med å nytta offentlege verkemiddel. I tillegg kom det også fram at særleg etablerte bedrifter treng meir tid og kapasitet til å jobba med innovasjon.





Heilskapleg tilbod

- Ved å jobba saman kan me tilby gründerar og etablerte bedrifter eit heilskapleg tilbod som tek hand om desse behova. I tillegg til å effektivisera ressursane våre, vil me også auka den samla kompetansen vår slik at me kan hjelpa fleire med rådgjeving og trekka synergiar ut av eit breiare nettverk. Dette vil sikra eksisterande arbeidsplassar, skapa vekst og nye arbeidsplassar, og bidreg til gode innovasjonsmiljø i fylket vårt, seier Roger Ulvestad, inkubatorleiar i Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

Aksello og Kunnskapsparken er ein del av det nasjonale inkubasjonsnettverket til Siva, eit statleg utviklingsselskap basert i Trondheim. Medan Aksello held til i Florø, har Kunnskapsparken kontor i Sogndal, Førde og Stryn. Som ein del av samarbeidet har inkubatorane oppretta ei felles landingsside på nettsida til Driftig, ein informasjonskanal for gründerar, idéskaparar og entreprenørar i Sogn og Fjordane. På www.driftig.no/inkubator kan gründerar og etablert næringsliv finna meir informasjon om tilbodet og opptakskriteria til inkubatoren, og søkja om opptak av sin idé. Ein kan også koma i kontakt med inkubatoren gjennom førstelinjetenesta i dei enkelte kommunane. Som inkubatorbedrift får ein tilgang til eit korps av dyktige rådgjevarar, moglegheit for kontorplass mange stader i fylket, vidareutvikling gjennom ulike kurs og hjelp til å søkja finansielle støtteordningar.

Vekstbedrifter

- Me gler oss over dette samarbeidet og håper at me vil få inn mange nye og spennande idéar og prosjekt. Ved å ha eit felles opptak kan me sjå til at søkjarane får den beste kompetansen kopla på sitt prosjekt, og me vil bruka ulike ressursar frå nettverket vårt som er tilpassa kvart enkelt prosjekt, seier Arne Olsen, fungerande dagleg leiar i Aksello.

- Saman ønsker me å styrka hjelpeapparatet rundt vekstbedrifter i fylket vårt. Dei som blir tatt opp i inkubatoren vil få tilgang til eit fagleg og sosialt utviklingsmiljø som gir dei ein større sjanse til å lukkast med sin idé, presiserer Kjetil Kvåle, dagleg leiar i Kunnskapsparken.