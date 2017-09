Sondre (16) gav halve sommarløna til born i Uganda

16 år gamle Sondre gav halve sommarløna til borna i prosjektet til Bjørn Skovly i Uganda.

- Eg har høyrt om arbeidet, og såg at pengane kom dit der dei skulle og vart brukt på ein god måte. Då synest eg det er viktig å gi så det monnar, seier Sondre.

Han likar ikkje heilt at det vert noko blest om bidraget, men når det kan inspirera andre, er det greitt.

- Eg har lært at dette gir mat, trygg helse og skulegang til ungar som manglar alt. Eg skjønar jo også at ikkje alle kan gjera som Bjørn, som er så mykje i Uganda og jobbar. Men eg synest alle skal vera med og bidra, seier han. Kontonummeret er til aksjonen er 3785 11 45630.

Bjørn K. Skovly sjølv veit ikkje heilt kva han skal seia.

- Det er nesten uforståeleg, men fantastisk, det Sondre har gjort. Denne store gåva betyr for eksempel at 24 ungar kan få to varme måltid kvar dag eit heilt år. Det er så viktig, fortel Skovly og held fram at er det noko me veit så er det at svoltne barn lærer ikkje.