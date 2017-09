Sogndal til topps i kåring

Sogndal kommune vart nummer éin etter gode tilbakemeldingar frå ungdomane i kommunen.

Torsdag kveld vart årets MOT-partnarkommune kåra på den årlege eldsjelsamlinga til organisasjonen MOT. Sogndal, Orkdal og Nedre Eiker var nominerte til prisen, og det var altså Sogndal som vart kåra som årets vinnar.

- Me jobbar systematisk, og me er gode på å gjera kvarandre gode, var svaret frå MOT-koordinator Anne Marthe Kvale då ho på scena fekk spørsmål om kvifor dei lukkast i Sogndal.

Sogndal har arbeidd med MOT sidan 2001, og dei har jobba jamt og målretta over fleire år. Dei har stort eigarskap til MOT i toppleiinga i kommunen og framragande MOT-coachar som når inn til ungdom, heiter det i grunngjevinga for prisen.

I ei pressemelding blir det trekt fram at MOT er sterkt forankra i heile lokalsamfunnet i Sogndal og at gode eksempel på dette er at dei har ei eiga spalte i Sogn Avis og eit tett samarbeid med Sogndal Fotball, som er eit MOT-ambassadørlag.

- Men det er dei fantastiske tilbakemeldingane som kjem fra ungdommane i Sogndal gjennom MOT-undersøkinga som veg tyngst i vurderinga, heiter det i pressemeldinga frå MOT.