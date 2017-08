Søkjer løysing på omstridd sak

Onsdag var det møte om vern av to område på Kaupanger. På møtet vart det også drøfta tiltak for å betra tilgangen for ålmenta i området.

Kaupanger Hovedgård og Sogndal kommune hadde onsdag møte der tema var frivillig vern av dei to områda Rodeholene og Breidesete på Kaupanger.

Det var grunneigar Nils J. Knagenhjelm som i fjor tilbaud Rodeholene og Breidesete som område for frivillig vern. Kaupanger Hovedgård og administrasjonen i Sogndal kommune er samde om at desse områda har store miljøverdiar som er viktig å ta vare på for framtida, heiter det i ei pressemelding som er sendt ut frå kommunen i etterkant av møtet.

- Postivt møte

Rådmann Jostein Aanestad orienterte torsdag formannskapet om status for saka om vern av områda på Kaupanger.

Saka har fått vist seg å få sine tilleggsaker, som opna vegen frå Dalåker til parkeringsplassen på Goro opp for ålmenta. Det har vist seg å vera stor lokal interesse, og til dels høgt konfliktnivå, og det ønskjer kommunen å få gjort noko med. Det er litt av bakgrunnen for møtet kommunen hadde med Kaupanger Hovedgård, eit møte rådmannen omtalar som positivt.

- Me har klarlagt frå vår side om vår vassforsyning vil vera i konflikt med auka trafikk til Goro. Me treng ikkje ha bommen nede ved Dalåker ved omsyn til vassforsyninga. Blir det veldig stor bruk som er problematisk for vasskjelda, meiner eg det kan regulerast på andre måtar, sa rådmannen i formannskapet.

Av pressemeldinga går det fram at administrasjonen i kommunen meiner at det ligg godt til rette for opning av vegen på vinteren, og at det står att å avklara ein del praktiske tilhøve som tidspunkt for opning, snørydding og finansiering.

- Vil ta tid