Sjåførar melde etter kontroll

Fleire melde for brot på køyre- og kviletida.

Oppsummeringa av kontrollen fortel følgjande:

Ein norsk lastebilførar vart meld for ikkje å ha stogga for skilta kontroll, ein svensk bussjåfør vart meldt for fleire brot på køyre- og kviletid, ein ukrainsk vogntogsjåfør som køyrde for eit litauisk transportfirma vart meld for fleire brot på køyre- og kviletid, to køyretøy fekk køyreforbod for mangelfull sikring av last og eitt køyretøy fekk køyreforbod for teknisk overlast.