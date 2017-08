Sjekk CO2-avtrykket ditt på nasjonal konferanse

Denne veka vert det arrangert ein nasjonale klimakonferanse i Sogndal. Onsdag ettermiddag er sett av til alle som vil vita korleis dei kan leva meir klimavenleg.

Onsdag ettermiddag opnar konferansen for alle som vil høyra meir om korleis dei kan leva meir klimavenleg. Den opne bolken startar med at filmskapar Sigbjørn Holte viser sin sjølvransakande klimafilm, «Skyldig, jeg?». Holte er ein vanleg mann i tjueåra som likar å eta biff på fredagane og gjerne reiser langt med fly. I filmen spør han seg om også han burde gjera noko annleis for klimaet sin del og prøver ut grepa forskarar seier må til.

Konferansen er eit samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforsking, Statens vegvesen region vest, NVE region vest og Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane.

På programmet for konferansen står mellom anna ein klimaekskursjon til Lærdal og paneldebattar. På konferansen deltek mellom andre Dag O. Hessen, professor Universitetet i Oslo, Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for Samfunnstryggleik og beredskap, Idar Kreutzer, administrerande direktør for Finans Norge, Kjersti Aalbu, seniorforskar DNV GL og Pål W. Lorentzen, høgsterettsadvokat og styreleiar Norsk klimastiftelse, Per Sanderud, Vassdrags- og energidirektør, Inger Solberg, berekraftsjef Innovasjon Norge, Steinar Talle, fabrikksjef på Norsun, Åshild Lappegard Hauge, SINTEF og Carlo Aall frå Vestlandsforsking.