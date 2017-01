Rekordår for DNT

Turgeneral Nils Øveraas har grunn til å smila. 2016 er året med størst medlemsvekst på 148 år.

Sjølv om organisasjonen seglar i medvind, har også DNT nyttårsforsett.

- Me skal halda fram arbeidet for at endå fleire oppdagar dei fantastiske turmåla som ligg rett utanfor stovedøra. I 2017 vil me inspirera flest mogleg til å koma til oss for ny friluftskunnskap eller for å friska opp tidlegare kunnskap. Om det så er navigering, skredkurs, padling eller skiteknikk. Alle kan finna noko dei liker å gjera ute, og DNT er til for å visa deg korleis seier Nils Øveraas.