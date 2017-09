Rekordmange førehandsrøyster

Folk strøymer til vallokala, og fleire sognekommunar har rekord i tal førehandsrøyster.

- Me er ein kommune med vanlegvis høg valdeltaking. Det blir det nok i år også, seier leikangerordførar Jon Håkon Odd, som måndag overvaka det heile ved urna på Saften.

Han reknar med at 450 har førehandsrøysta. Flesteparten av desse røystene har kome inn allereie, men dei siste kjem i kveld, og blir difor telde i morgon.

- Det er eit ganske høgt tal med tanke på at me er litt over 1.600 røysteføre, meiner Odd.

I Leikanger var det kø då røystelokala opna måndag morgon.