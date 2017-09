Planane klare for ti nye sentrumsbustader

Formannskapet skal tysdag sjå nærare på bustadprosjektet til Årdal Boligbyggelag (ÅBBL) og Legal Eigedom Årdal (LEÅ) i sentrum i Øvre Årdal.

Det er no utarbeidd detalj­reguleringsplan for denne delen av sentrumsområdet i Øvre Årdal. Planen omfattar Storevegen 28, samt naboeigedomane Storevegen 26 og Fridtjof Nansensveg 1. Planen har vore ut på høyring, og er klar for politisk behandling i formannskapet den 19. september. Med vedtak i kommune­styret den 28. september.

Før formannskapet tek til med behandlinga av reguleringsplanen, skal dei folkevalde på synfaring for å sjå nærare på området. Der er fleire ting det må takast omsyn til. Mellom anna planlagd uteplass heilt opp til grensa til ein av naboane, som denne naboen fryktar vil bety meir innsyn og støy til tomta og uteplassen deira.

Også avstanden til ein annan­ nabo, som i den ut­arbeidde planen blir redusert frå 3,5 til to meter, er noko som politikarane no får høve til å sjå nærare på.