Ordførarar på tur

To ordførarar til topps med turlaget.

Jarle Aarvoll, ordførar i Sogndal, og Jon Håkon Odd, ordførar i Leikanger, la søndag 3. september turen til Kjeringafjellet i Leikanger saman med Sogndal turlag.

Ideen om ein ordførartur kom på jubileumsårsmøte i fjor. Då vart det markert at Sogndal Turlag var 40 år, og begge ordførarane var til stades.

- Me vart einige om at me ville velja ein tur i Leikanger og at Fremsta Kjeringi var høveleg turmål, seier Marte Kviberg i Sogndal Turlag.

