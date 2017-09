No startar Forskingsdagane

Under Forskingsdagane kan du få eit gløtt inn i noko av forskinga som går føre seg i Sogndal.

Forskingsdagane er ein nasjonal festival i regi av Noregs forskingsråd, men formidlinga er det forskarane ved kvar institusjon som står for. Årets tema er «verdiar».

- Det som føregår i Sogndal i år gir eit fint innblikk i nokre av dei mange tema me forskar på ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking, seier Marianne Nilsen, som har samordna arrangementa for dei to kunnskapsverksemdene.