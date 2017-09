No må du melda deg på for å fiska

Hummarfisket opnar 1. oktober. Obligatorisk registrering er eit nytt krav for dei som prøver lukka med teiner.

- Dei som registrerer seg for fiske vil få eit unikt deltakarnummer. Alle hummarteiner skal vera tydeleg merka med nummeret. Påmeldinga gjeld berre for årets sesong, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for dei som også melder seg på fisket neste år, opplyser Fiskeridirektoratet.

Bakgrunnen for innstrammingane er ein rapport frå Havforskingsinstituttet som viser at hummarfisket har auka vesentleg i perioden frå 2008 til 2013. Auken i fisket har motverka reguleringane som blei innførte i 2008 og 2009. Den gongen blei det mellom anna sett minstemål på hummar langs heile kysten, fredingstida blei utvida, og hummar med utrogn blei totalfreda. Det blei dessutan påbode å ha fluktopningar i hummarteinene og strengare reglar for bruk av ruser. Havforskingsinstituttet har no vurdert effektane av desse tiltaka. Konklusjonen er at auka fiske kan ha motverka dei positive effektane av reguleringstiltaka, og at det difor er behov for sterkare vern av hummar.