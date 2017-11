Mor Aurlandsdalen får fylkeskulturprisen

Fylkeskulturprisen 2017 går til Kristin Sønnerheim.

Kristin Sønnerheim går under kallenamnet Mor Aurlandsdalen. I over 50 år har ho stelt og rydda stien gjennom dalen med handemakt. No får ho fylkeskulturprisen for innsatsen sin, opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding.

Sønnerheim er 85 år og vart tidlegare i år attvald som leiar i Venner av Aurlandsdalen. Stiftinga har som mål å fremja interessa for og halda ved like og utvikla dalen.

- Innsatsen til Kristin Sønnerheim har vore avgjerande for å gjera Aurlandsdalen tilgjengeleg for ålmenta. Vandrerutene i dalen blir no brukte av hundrevis av menneske kvart år, og me ønskjer å heidra Sønnerheim for å ha bidrege til dette, seier leiar for hovudutval for næring og kultur, Karen Marie Hjelmeseter.