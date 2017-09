Moods of Norway konkurs

Styret i Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS melde onsdag frivillig oppbod.

Verksemda har dei siste åra slite med dårleg lønsemd. Resultatet før skatt i 2016 blei på minus 30 millionar kroner. Tala frå 2017 viser framleis ei negativ utvikling, skriv styret i ei pressemelding.

Mellom årsakene til den svake innteninga er selskapet si internasjonale satsing og varekostnader i amerikanske dollar.

Dei om lag 100 tilsette på kontora i Stryn og Oslo og 18 butikkar over heile landet vart informert om konkursen onsdag. Det er no opp til bustyrar kva som skjer med vidare drift av selskapa og butikkane.