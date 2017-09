Kom deg ut på søndag!

Sogn og Fjordane Turlag inviterer til den største søndagsturen i landet

- Kom deg ut-dagen er Norge sin nasjonale turdag, ein dag for alle uansett erfaring. Sogn og Fjordane Turlag inviterer til Kom deg ut-dag på 35 turar og arrangement Her treff ein likesinna til leik og moro, og ein kan testa aktivitetar som kanopadling, klatring, isklatring, natursti, kajakkpadling, orientering og grilling, fortel Astrid Kalstveit i dagleg leiar i Sogn og Fjordane Turlag. Også toppturar til Grånosi, Fremsta Kjeringi, Keipen og Øyane over for dei meir vaksne er på programmet og ungturar i blåisen, Via Ferrata og fleire overnattingsturar.

- Me håpar at Kom deg ut-dagen kan vera startskotet for ein aktiv haustsesong med turar og hausting av naturen sitt eige spiskammer. Og har ein lyst til å treffa nye turvener, er dette rette dagen å bli med ut på. Her vert det en fin miks av turglade små og store, seier Astrid Kalstveit.

At interessa for friluftsliv er stor er det ingen tvil om. Medlemstal frå DNT viser ei stor auke i barne- og familiemedlemmer og DNT-foreininga nådde nettopp 300.000 medlemer. I Sogn og Fjordane er målet og nå 8000 medlemer og er på god veg med 10 % medlemsvekst i år.

- Det er fantastisk å sjå kor populært friluftsliv er nå, og medlemstalet vårt har auka med 50.000 på fire år. Dette er ein gledeleg vekst, og på Kom deg ut - dagen ventar me rekordmange 46.000 deltakarar over heile landet. Me er veldig glade for at så mange engasjerer seg for at barnefamiliar skal få eit sosialt og kjekt friluftstilbod, seier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

- Me vil inspirera folk til å ta turen ut for ein fin og sosial dag i naturen, og me håpar opplevinga kan vera med på å bidra til en aktiv og god haust. Friluftsliv treng ikkje å vere komplisert. Dei viktigaste turane er dei ein enkelt kan ta heimanfrå, seier Astrid Kalstveit.