I bresjen for stort EU-prosjekt

Vestlandsforsking skal koordinera eit nytt europeisk forskingsprosjekt som skal sjå på korleis «big data» kan forbetra transportsystema.

Prosjektet med tittelen «Leveraging Big Data for Managing Transport Operations - LeMO» har fått løyvt 1,4 millionar euro og skal gå over tre år. Prosjektet skal ha sju casestudiar og kome med konkrete forslag til korleis transportsektoren kan utnytta moglegheitene som ligg i «big data».

Fem dimensjonar vil bli undersøkt: transportmiddel, sektor, teknologi, politikk og evaluering. Personvern, datasikkerheit og juridiske aspekt vil også bli sett på agendaen for å leggja grunnlag for eit juridisk rammeverk for innsamling og bruk av big data i transportsektoren.

Akerkar og Vestlandsforsking er også involverte i eit anna stort prosjekt innan stordata. 13.- 14. november samla Vestlandsforsking forskarar frå USA, Japan, Hong Kong og Noreg i Bergen for å diskutera korleis big data kan brukast til å handtere naudsituasjonar.

Det vil gjera hjelpearbeidet langt meir målretta og effektivt enn det er i dag, og er heilt realistisk om analysar av big data blir ein del av naudhjelpsarbeidet. Til dømes kan det handla om informasjon om kvar det var flest folk samla under eit jordskjelv, eller kvar det vil verta trafikkproblem etter eit ras.

Dette jobbar «big data»-ekspertar med i det internasjonale prosjektet Big Data Emergency Management (BDEM) leia av Vestlandsforsking.

- Me har samla ekspertar frå ulike forskingsområde for å utforska korleis ein kan gjera dette. Det handlar ikkje berre om å forstå «big data», men også om etiske og juridiske spørsmål. Sensorar kan fanga opp informasjon overalt, frå videoar folk publiserer til meldingar dei sender til kvarandre. Me diskuterer både korleis me kan bruka dette, og kvar dei etiske og juridiske grensene går, forklarer prosjektleiar Rajendra Akerkar.