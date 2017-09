Hærverk på skule

Knust rute.

Politiet har vore aktive med å sjekke trafikken så langt i helga. Både i Aurland og Lærdal vart det gjennomført promillekontrollar fredag. Alle som vart sjekka var på rett side av lovverket.

UP var også ute å målte farten. På E16 ved Bjørkum i Lærdal skreiv dei ut tre forenkla forelegg. Høgste målte fart var 93 km/t. Ein sjåfør vart meld sidan han nekta å vedta bota han fekk.

Seinare på kvelden stilte UP seg opp på Fv53 ved Strendene. Her fe