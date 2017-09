Helse Førde-leiinga reagerer på legeutspel

Meiner legeforeninga gir skeivt bilete av bemanningssituasjonen i Helse Førde.

Det eine er at kategorien stillingar legeforeninga syner til inneheld svært mange pasientretta stillingar, og derfor ikkje gjev eit godt bilete på forholdet mellom administrasjon og pasientbehandling. Det andre er at talet på legar og sjukepleiarar har auka meir over dei siste fire åra.

Det er særleg to forhold som gjer at legeforeninga sitt utspel gir eit skeivt bilete av saka, heiter det i pressemeldinga frå Helse Førde.

Husøkonomi - 50 månadsverk (mellom anna reinhald) Matforsyning - 41 månadsverk Portøravdelinga FSS - 33 månadsverk (portørar, ekspedisjonen og pasienthotellet) Teknisk drift - 32 månadsverk Pasientreiser - 20 månadsverk Fag og utviklingsavdelinga - 52 månadsverk (forsking, kvalitetsarbeid, smittevern med vidare) Det betyr såleis at under halvparten av denne klinikken er reine administrative stillingar, slik som leiing, HR, økonomi, IKT, kommunikasjon, arkiv, jus og beredskap, skriv Helse Førde.

Helse Førde-leiinga skriv vidare at tal over ulike stillingskategoriar er vanskeleg å samanlikna, fordi kategoriane i statistikken ikkje alltid er like.

Dei skriv at det er rett at det har vore ei styrking av stab og støtte frå august i fjor. Dette skuldast i hovudsak tre faktorar:

Helseføretaket viser til Nasjonale tal frå Statistisk Sentralbyrå syner utviklinga i årsverk etter yrke i spesialisthelsetenesta.

Talet på årsverk innanfor administrasjon, leiing og kontorpersonell i Helse Førde auka med 10 prosent i perioden 2012 til 2016. Til samanlikning vaks talet årsverk for legar i føretaket med 17 prosent, psykologar med 28 prosent og sjukepleiarar med 16 prosent.

- Det er heilt legitimt å ha meiningar om kvar Helse Førde skal kutte. Me både håpar og ventar at tilsette engasjerer seg og gjev innspel til den vanskelege økonomiske situasjonen me er i. Me vonar legeforeninga kan drøfta endringar med oss ut frå ei felles forståing av kva type stillingar det er tale om, seier konstituert adm. direktør Børge Tvedt i pressemeldinga.