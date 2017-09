Færre påkøyrsler med nye skilt

Dynamiske hjorteskilt ser ut til å ha ein effekt. No skal fire nye slike skilt på plass i Sogn og Nordfjord.

Tal hjortepåkøyrsler på desse strekningane etter at skilta vart sett opp, samanlikna med året før, syner at talet har gått ned. Fram til utgongen av mai vart det berre registrert ein påkøyrsel på desse strekningane. For same perioden i 2016 var det registrert i alt 11 påkøyrde hjortar på dei same strekningane, heiter det i ei pressemelding frå Norsk Hjortesenter. Den eine påkøyringa var på Alværa like etter at skiltet hadde slått seg av ein morgon.

Til kvar av dei skilta strekningane er det knytt ei kontrollstrekning. Når ein samanliknar med kontrollstrekningane og alle registrerte påkøyringar i dei kommunane der ein har skiltstrekningar, ser det ikkje ut til at det har vore ein generell nedgong i talet på hjortepåkøyrsler i perioden, vert det opplyst.