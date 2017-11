Fri ferdsle etter stenging

To vogntog stod fast på glatta og riksveg 5 var heilt stengt ved Selseng i Sogndalsdalen måndag ettermiddag.

Like før klokka 18, melder Vegtrafikksentralen at vegen er opna for fri ferdsle att.

- Det er eit vogntog som ikkje kjem seg opp. Frudalstunnelen og Bergetunnelen er stengde, sa operatør Ketil Molvær ved Vegtrafikksentralen då vegen vart stengd.

Måndag ettermiddag melde Vegtrafikksentralen først at vegen var stengt for store køyretøy. Så blei han altså stengt for alle typar køyretøy fordi eit nytt vogntog har fått trøbbel på staden.