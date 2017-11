Fleire bygder utan straum etter steinras

Steinras har reist med straumforsyninga til bygdene vest for Vik sentrum.

Eit steinras mellom Hustavenes og Otterskred i Vik har teke kraftlinja mellom Vik og Arnafjorden. Straumutfallet råkar fleire av bygdene vest for Vikøyri. Det opplyser Sognekraft på heimesida. Kraftselskapet opplyser at ein geolog skal synfara rasstaden tysdag morgon og at dei vil prøva å få på plass aggregatforsyning i løpet av kvelden.

- Det er usikkert kor store område me klarer å dekka med dette, skriv Sognekraft.