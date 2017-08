UP gjennomførte Aksjon skulestart i Skjolden fredag ettermiddag.

Der var det ein bilførar som trakka altfor hardt på gassen. Vedkomande blir meldt og førarkortet blir kverrsett etter at politiet målte farten til 81 km/t i 50-sone.

Det vart forøvrig gitt to forenkla førelegg for høg fart, og eitt for mobilbruk i denne kontrollen.