EU-program finansierer prosjekt i Sogndal

Vestlandsforsking har fått god utteljing i verdas største forskingsprogram Horisont 2020.

I løpet av sommaren har Vestlandsforsking hatt suksess med to nye forskingsprosjekt i EU sitt store forskingsprogram Horisont 2020. Dei to nye forskingsprosjekta startar opp i haust og skal gå i tre år framover. Det eine forskingsprosjektet omhandlar Big Data i transportsektoren, og det andre er innan bioøkonomi, opplyser Vestlandsforsking i ei pressemelding.

- Innan begge områda står me overfor store samfunnsutfordringar med behov for ny kunnskap for både å utnytta moglegheitene og samtidig ha ei berekraftig utvikling, seier direktør i Vestlandsforsking Merete Lunde.



Fem millionar

Ho opplyser at det er ei fjør i hatten for Vestlandsforsking å vera på den internasjonale forskingsarenaen med Horisont 2020-finansierte prosjekt på desse to områda.

- Det er krevjande å skriva slike prosjektsøknader. Nålauget er trongt, og det er berre dei beste prosjekta som når opp i konkurransen om finansiering. Ein må kunne gjera godt greie for kva positive effektar prosjektet vil ha for samfunnet, som gjer at ekspertpanelet i EU meiner det er verdt å investera i prosjektet. No har dei investert om lag 5 millionar kroner i forskingsarbeid ved instituttet i Sogn og Fjordane, og det er me glade for, seier Lunde.



Transportsektoren

Professor Rajendra Akerkar er forskaren bak prosjektet om Big Data og transport som Vestlandsforsking både skal leia og koordinera dei neste tre åra.

- Sagt enkelt dreier Big Data seg om datasett som er for store, for raskt veksande og for ueinsarta til å passa inn i strukturane til dagens databasearkitektur. Storleiken og veksten gjer Big Data svært vanskeleg å analysera. Sjansane for samfunnsnyttig bruk av Big Data i transportsektoren synest endelause, men analysemetodane er berre i sin spede barndom, forklarer Akerkar.

I prosjektet har han med seg partnarar frå Tyskland, England, Belgia og Nederland. Forskarane skal studera og analysera Big Data i transportsektoren i Europa, og prosjektet skal enda opp med anbefalingar om korleis ein best bør integrera og bruka Big Data i transportsektoren. Målet er meir sikker, effektiv og berekraftig transport.

- Prosjektet vårt konkurrerte med 18 andre internasjonale prosjekt som søkte om dei same midlane, og var eit av berre to prosjekt som fekk finansiering. Det seier oss at prosjektet er av god kvalitet, og me gler oss til å starta opp, seier Merete Lunde.



Avfall

Det andre 3-årige Horisont 2020-prosjektet som kom gjennom nålauget i sommar, er innan bioøkonomi. Prosjektet skal leiast frå Italia. 16 partnarar frå 13 land skal samarbeida om å byggja nettverk for auka bruk av avfall som materialressurs, heiter det i pressemeldinga.

Vestlandsforsking er den norske partnaren i prosjektet, og det er forskar Otto Andersen som er ansvarleg for arbeidet.

- Me skal sjå på kva barrierar som finst for produksjon av biobaserte produkt som til dømes bioplast, og utvikla strategiar for å overkomma barrierane. I prosjektet skal me laga ein oversikt over gode døme på bruk av biologisk restavfall som erstatning for fossile råstoff i produkt, både i Europa og andre deler av verden. I tillegg skal me identifisera moglegheiter for næringsutvikling knytt til nye biobaserte produkt, forklarer Andersen.



Rekruttering

I Vestlandsforsking er forskingsgruppene både internasjonale og tverrfaglege, med både samfunnsvitarar og realistar.

- Finansieringa frå EU som no er på plass, gjer det mogleg å rekruttera ein forskar på området Big Data og transport. Eg er glad for moglegheita til å byggja ytterlegare forskingskapasitet her heime, og det kan koma lokale og regionale verksemder til nytte, seier Lunde.